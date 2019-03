Angri: Rompono il vetro della macchina per rubare i biglietti del concerto di Gigi D’Alessio

Un nuovo atto vandalico nei confronti di un auto in sosta in Via Cristoforo Colombo ad Angri.

A quanto pare i malviventi, hanno non solo distrutto il finestrino sul lato guidatore dell’auto , ma anche rubato due biglietti per il concerto di Gigi D’Alessio, che il proprietario dell’auto aveva lasciato il cruscotto. Una storia che fa ridere e piangere allo stesso tempo.

Se lasciate la vostra auto posteggiata in strada, è sempre bene prestare attenzione a ciò che si lascia in bella vista all’interno dell’abitacolo. Ladri senza scrupoli sono infatti pronti a sfondare i vetri per rovistare all’interno e cercare oggetti di valore da trafugare, ma spesso all’interno delle vetture vengono rubati anche oggetti di (apparente) scarso valore.

Il proprietario dell’auto, ha deciso di sfogarsi sui social e di fare un appello affiché ci sia maggior controllo, non tanto per i biglietti rubati, ma per il vetro rotto dell’auto.