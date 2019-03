Anacapri. Va via l’ultimo guardiano del Faro di Punta Carena, da oggi il controllo sarà automatico

Anacapri. Da oggi il Faro di Punta Carena sarà controllato in maniera automatica. Sparisce così la figura del guardiano. L’ultimo a svolgere questo ruolo, dal 2005 a ieri, è stato il 65enne Carlo D’Oriano, con una carriera in Marina dal 1977 che lo ha portato ad essere Sottoufficiale della Capitaneria di Porto sia su navi da guerra che in Guardia Costiera e che per ben 20 ani è stato nostromo presso la base Nato di Gaeta. E adesso anche il suo ruolo di custode del Faro di Anacapri è terminato per far posto ad una gestione meccanica che, seppur validissima, ci priva di una delle figure che da sempre popola l’immaginario di ognuno di noi, il famoso guardiano del faro, protagonista di tanti romanzi e film. E lo stesso D’Oriano in passato aveva dichiarato di amare il suo lavoro che lo portava a vivere in solitudine ma in compenso gli regalava la compagnia del mare e della natura. Lunghissime giornate, ancora più lente nei periodi invernali quando la furia del mare si faceva sentire con forza. Con D’Oriano se ne va non solo un guardiano ma tutta la magia che la sua figura porta con sé.