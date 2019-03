Anacapri. Il parroco don Massimo Maresca annuncia durante l’omelia di lasciare la guida della parrocchia per un periodo di pausa

Anacapri. Il parroco don Massimo Maresca lascia la guida della parrocchia di Santa Sofia. E’ lui stesso ad annunciarlo ai fedeli durante l’omelia della sua ultima celebrazione. Don Massimo ha annunciato di prendersi una pausa, un periodo di sospensione durante il quale celebrerà messa solo con se stesso. Ha aggiunto poi: “Sono una persona onesta, non sono un falso. Se avessi scelto di restare sarei potuto diventare non onesto. il mio numero di telefono resterà quello che conoscete, sarò sempre Massimo per voi, chiamatemi o messaggiatemi quando volete”. E poi, con l’ironia che lo ha sempre contraddistinto, ha aggiunto: «I matrimoni che ho celebrato resteranno validi, potete stare certi». I motivi che lo hanno portato a questa decisione non sono noti ed i fedeli sono sconvolti e disorientati per quanto accaduto. Don Massimo è di origini capresi e da due anni era alla guida della parrocchia di Santa Sofia. Sempre molto amato ed apprezzato dai cittadini di Capri ed Anacapri. Il suo percorso spirituale ha avuto inizio all’età di 19 anni presso la diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia, è stato seminarista presso la parrocchia di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento e la parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Sorrento. Ha svolto il servizio di diacono alla parrocchia Santissimo Salvaroe e Sant’Andrea apostolo a Casola di Napoli, per poi ricoprire il ruolo di parroco in solido delle parrocchie di Sant’Agata sui due Golfi a Massa Lubrense e parroco delle quattro parrocchie a Lettere. In attesa dell’arrivo di un nuovo parroco le funzioni saranno celebrate da don Nello e don Carmine della parrocchia di Capri.