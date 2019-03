Amalfi-UniSa: arrivano le corse sperimentali Sita Sud per Fisciano e Lancusi

La Sita Sud rende noto che a partire da lunedì 25 marzo, entreranno in vigore le corse sperimentali dalla Costiera Amalfitana all’Università di Salerno. I collegamenti del trasporto pubblico su gomma, serviranno a collegare Amalfi con le due sedi dell’UniSa, Fisciano e Lancusi.

La linee dirette ai poli universitari saranno disponibili nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì e fermeranno ad Atrani, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare. Ecco come saranno organizzate le corse:

Partenza da Pogerola per Amalfi alle ore 6.10 e 15.00;

per alle Partenza da Amalfi per plessi universitari di Lancusi / Fisciano ore 6.30 con arrivo previsto alle ore 8.10;

per plessi universitari di con arrivo previsto alle Partenza dai plessi di Fisciano / Lancusi per Amalfi alle ore 12.30 e 18.35;

per Amalfi alle Partenza da Amalfi per Pogerola alle ore 14.20 – 20.30

Gli studenti universitari della Costiera Amalfitana potranno finalmente spostarsi con meno difficoltà verso l’Università di Salerno: attualmente i pendolari sono infatti costretti a cambiare mezzi pubblici anche di diverse aziende, cambiando obbligatoriamente a Salerno e prendendo più autobus quando sono sulla via di ritorno. L’attivazione di questi collegamenti rappresenta un’ottima opportunità per tutti gli studenti per la Costiera, nonostante si tratti solamente di un servizio in via di sperimentazione. Inoltre, si tratta di un grande ritorno, visto che circa vent’anni fa esisteva una linea con partenza da Amalfi, destinata a servire proprio gli universitari.