Amalfi, domani il dibattito sulla viabilità sulla Statale Amalfitana: ci sarà anche la mamma di Vincenzo il ragazzo di Ravello investito dal bus

Sabato 23 marzo alle 10.30 in Piazza Municipio ad Amalfi l’Associazione Nazionale “Mani Pulite”, guidata da Andrea Cretella, ha organizzato un dibattito pubblico sul dal tema “Viabilità e sicurezza in costiera amalfitana, quali provvedimenti”.

Alla manifestazione interverrà l’ onorevole Gigi Casciello, promotore di una interrogazione al Ministro dei Trasporti sul problema della viabilità sulla statale 163 Amalfitana. Saranno presenti poi Parlamentari, Consiglieri Regionali, Provinciali, Amministratori Pubblici ed Enti Istituzionali.

Al dibattito prenderà la parola anche Antonella Paolillo, mamma di Vincenzo Serretiello, il giovane ragazzo vittima di un grave incidente con un pullman avvenuto ad Amalfi lo scorso anno nei pressi dell’hotel Luna, proprio a pochi metri dove morì sempre schiattata da un autobus Pina Elefante di Atrani, ma anche Positano ha una vittima schiacciata da un autobus. Dopo mesi di ricoveri e di preghiere, ora Vincenzo si trova presso una struttura ospedaliera specializzata in attesa di un nuovo intervento chirurgico.

Come scrive lo stesso Cretella in un post su Facebook, la manifestazione ha come scopo “il dire basta ai soloni della politica e di enti istituzionali che da anni ci prendono in giro con le solite riunioni di “condominio” e senza mai prendere un provvedimento serio e risolutivo…La vita è la salute dei cittadini della costiera amalfitana deve essere salvaguardata e rispettata…ci sono le norme del codice della strada che vengono violate…. spero che parteciperete in tanti” – conclude così Cretella su Facebook.

Intanto prosegue la petizione organizzata dalle associazioni contro traffico e mega auto bus in Costiera amalfitana