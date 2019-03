Amalfi / Positano. Fiocco rosa in casa Brangi – De Simone , è nata Aurora!

Amalfi / Positano. La primavera porta un bel fiore in Costiera amalfitana . Fiocco rosa in casa Brangi – De Simone , è nata Aurora!. Si è fatta un pò aspettare e stavamo tutti in attesa, ma proprio poco fa, dopo le 3, nel bel mezzo del cambio dell’ora solare, è nata Aurora. Papà Guido Brangi , noto in Costiera amalfitana per la sua attività di rematore e per essere volto noto e apprezzato fra gli autisti della SITA, e mamma Rosaria De Simone, hanno arricchito la loro famiglia portando ad Amedeo la compagnia di Aurora , nome quanto mai appropriato per l’alba che arriva.