Amalfi. Nella frazione di Pogerola perdita d’acqua da una conduttura in disuso da anni che si stava cercando di riutilizzare

Amalfi. Verso mezzogiorno di oggi nella frazione di Pogerola si è verificata una significata perdita di acqua da una condotta che attraversa tutta la strada. La tubatura interessata dalla rottura non era utilizzata da quasi nove anni ed oggi era stata fatta una prova per poterla utilizzare come supporto all’impianto antincendio. Ma nel momento in cui si è cominciata ad immettere l’acqua uno zampillo di quasi quattro metri ha fatto capire che la tubatura non era integra, forse danneggiata dai recenti lavori di rifacimento del manto stradale. Gli operai dell’Ausino sono intervenuti per provvedere alla riparazione.