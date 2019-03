Amalfi, Marco Palvetti al Trail delle Ferriere: la corsa del Salvatore Conte di “Gomorra”

L’attore napoletano Marco Palvetti torna ad Amalfi per il Trail delle Ferriere, il Salvatore Conte di “Gomorra” non ha perso l’occasione di correre anche l’edizione primaverile della 16 Km. Palvetti, come riportato da Amalfi Notizie, questo inverno ha infatti preso parte anche alla Rupert’s Trail e questa mattina ha indossato la maglia dell’ASD Amalfi Coast per intraprendere il suggestivo percorso.

L’attore di Gomorra è partito questa mattina alle 9.30 da Piazza Duomo, per percorrere insieme agli altri atleti il bellissimo circuito inserito nel Trail Campania. Gli atleti hanno corso infatti tra antiche cartiere, cascate suggestive e i limoneti per un totale di 16 km con un dislivello complessivo di 1049 metri, tra sentieri e scale, salite e discese ripide, su per le creste dei Monti Lattari, con i loro paesaggi mozzafiato.

Dopo la gara Palvetti è rimasto ad Amalfi ed ha approfittato della bella giornata per fare un bagno, lasciando anche un pensiero ai nostri colleghi: “Ogni luogo ha le sue bellezze – ha detto l’attore ad Amalfinotizie- . Oggi durante la corsa ho avuto un pensiero, un’illuminazione: mi sono reso conto di come questo poi sia una bella metafora di quello che può essere la vita, ovvero in discesa e in salita. E’ chiaro che noi, da esseri umani, quando abbiamo una strada in salita la evitiamo mentre quella in discesa la prendiamo troppo di petto e questo è contro un principio vitale sano. Quando ti trovi ad Amalfi ad affrontare un trail del genere il tuo punto di vista cambia ed ecco la metafora che potrebbe cambiare in positivo l’approccio alla vita”. (Foto da AmalfiNotizie.it)