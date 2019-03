Amalfi, lunedì 18 diverse zone senz’acqua: ecco i dettagli

L’Ausino ha appena comunicato che dovrà effettuare dei lavori urgenti alla condotta idrica di distribuzione in piazza Duomo ad Amalfi e diverse zone rimarranno senz’acqua. Il tutto lunedì prossimo, 18 marzo.

Come si legge, per eseguire tale intervento l’Ausino sarà costretta a sospendere l’erogazione idrica alle utenze dislocate lungo le sottoelencate strade, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di lunedì 18 p.v.

– Amalfi centro (Piazza Duomo, Piazza Flavio Gioia I e II, Piazza dei Dogi, Piazza Municipio, via Campo, via $. Nicola dei Greci, via Annunziatella, Piazza dello Spirito Santo, Via Pietro Capuano, Via S. Simone, Via Ruggiero Il, Via Lorenzo D’Amalfi, ecc.)

– Vin Pantaleone Comite;

– Rione S.Antonio;

– Vin Matteo Camera

– Via Quasimodo;

Per ulteriori informazioni telefonare al numero verde 800194026.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.