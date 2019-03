Amalfi: L’ NH Collection Grand Hotel Convento festeggia le 5 stelle Lusso

Si sono tenuti ieri i festeggiamenti delle 5 stelle Lusso all’ NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi .

L’evento ha visto ospiti tanti tra gli albergatori e gli operatori turistici della Costiera, ed anche il sindaco Daniele Milano.

I festeggiamenti sono cominciati ieri nello storico chiostro della struttura alle 17.30 con una conferenza stampa, poi la cena preparata dallo Chef Natale Giunta.

Ad attribuire questo prestigioso riconoscimento il Comune di Amalfi che ha confermato come la raffinata eleganza degli arredi, la storicità della struttura, l’elevata qualità dei servizi e la vista panoramica rappresentino i veri elementi distintivi di questo hotel unico.

Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per il Managing Director Southern Europe & USA NH Hotel Group, Hugo Rovira, e per il general manager Giacomo Sarnataro.

L’Hotel Convento è incastonato a 80 metri di altezza sulla scogliera ed offre una vista indimenticabile sulla costiera amalfitana, il porto e la cittadina di Amalfi. L’hotel vanta una serie di luoghi dal fascino storico e di elevato prestigio artistico: un affascinante chiostro Arabo-Normanno del XIII secolo con la sua magnifica Loggia, la sacrestia – riaperta da poco al pubblico –, la splendida Cappella di S. Francesco di età tardo-barocca in cui ancora oggi si celebrano tantissimi matrimoni e la suggestiva “Passeggiata dei Monaci”, punto di riferimento di molti artisti e pittori durante il mitico viaggio del Grand Tour.

E’ composta da 53 camere, tra cui la Suite dell’Eremita che era anticamente il luogo adibito alla meditazione dei frati. Oggi la Suite, collocata nella zona più intima dell’hotel e immersa tra giardini di limoni, è un posto esclusivo, dotato di terrazza in legno di 25mq e di una rilassante Jacuzzi privata che regala una vista privilegiata a picco sul mare; una bellissima piscina,

l’Infinity Pool a sfioro con vista sull’orizzonte alla Healthy & Beauty Area situata all’ottavo piano in cui farsi coccolare con massaggi e trattamenti esclusivi, dalla Panoramic Gym con vista mare al Percorso della meditazione che immerge l’ospite in una passeggiata unica tra limoni, orto del Convento e terrazze.

Le prelibatezze gastronomiche dell’Hotel, sono a cura, come abbiamo già scritto sopra, dello chef palermitano Natale Giunta, orgoglioso di far parte della brigata del “Lusso”.

«Per me, il Lusso ha sempre significato una cosa sola: vivere delle proprie passioni e poterle trasformare in un mezzo per poter regalare emozioni. È quello che è successo a questo hotel, ed è quello che ho la fortuna di fare anche io ogni giorno. Quando sono ai fornelli mi piace pensare che i miei piatti possano regalare emozioni a chi li gusta, a chi sa lasciarsi travolgere da sapori, profumi e colori coccolando non solo il palato ma anche l’anima» – afferma durante i festeggiamenti.

Il nome di Natale è famoso in tutt’Italia, infatti ha cucinato in tante cucine importanti come quelle del suo Ristorante “Castello a mare”, del Ristorante “Dei Cappuccini” , de “La Locanda” regalando un viaggio attraverso i sapori tipici della Costiera Amalfitana sapientemente mixati con quelli della sua amatissima Sicilia.

La sua cucina è così attenta nei dettagli e nel dare qualcosa al cliente, che anche il momento della colazione – da sempre fiore all’occhiello del Gruppo NH grazie alla sua varietà e cura del dettaglio – prevede una serie di proposte dolci e salate firmate dallo chef e altre tipicamente locali come i formaggi dei Monti Lattari, le mozzarelle di Agerola, la colatura di Cetara e la torta allo sfusato Amalfitano.

Ma il talento e la professionalità di Chef Natale Giunta non si trova solo all’NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi: NH Hotel Group lo ha scelto anche per dirigere la cucina di un altro suo hotel 5 stelle in Italia: NH Collection Taormina che sorge tra l’Etna e il mare blu della Sicilia.

Qui, perfetto incontro tra terra e mare, acqua e fuoco, l’offerta enogastronomica di Chef Natale Giunta è una celebrazione autentica dei profumi e dei sapori della sua Sicilia. Al Ristorante “Zefiro” – situato al settimo piano dell’hotel – lo chef propone un racconto autobiografico che spazia dalla sua infanzia a un futuro indissolubilmente legato alla sua terra: i gamberi rossi di Mazara del Vallo serviti in pasta croccante, i Busiati con pesto di melanzane e il baccalà alla messinese sono solo alcuni dei nuovi piatti che impreziosiscono il ricco menù del Ristorante “Zefiro”.

Invece, per un pranzo veloce ma dal sapore autentico, Natale Giunta ha ideato tutto il menù del Pool Bar “Lu Souli”: con affaccio sull’antico Teatro di Taormina, gli ospiti possono lasciarsi coccolare dalle panelle palermitane o provare per la prima volta la granita siciliana con l’immancabile brioche.