Amalfi. Il Grand Hotel Convento conquista la categoria Lusso che si affianca alle 5 stelle. Il 28 marzo un evento per festeggiare

Amalfi. Il Grand Hotel Convento è di una bellezza indiscutibile, situato in un ex convento del XIII secolo con una vista mozzafiato sulla Costiera Amalfitana, in grado di offrire la migliore accoglienza grazie alle camere ed alle suite dotate di ogni confort, alla presenza di due ristoranti, di un centro benessere, una palestra ed una spettacolare piscina a sfioro scoperta. E proprio grazie a tutte queste caratteristiche la struttura, già classificata come 5 stelle, si è visto riconoscere la categoria Lusso. Oltre ai servizi offerti il Grand Hotel Convento può offrire anche dei tesori artistici di grande rilevanza e bellezza, come il Chiostro arabo-normanno del XIII secolo, la Cappella di San Francesco e la Passeggiata dei Monaci. La struttura ricettiva festeggerà il conferimento della categoria Lusso giovedì 28 marzo con un evento che avrà inizio alle 17.30 con una conferenza stampa ed un cocktail. Alle 20 ci sarà la cena gourmet preparata dal famoso chef Natale Giunta.