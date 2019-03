Amalfi, concluso il Trail delle Ferriere: trionfa Leonardo Mansi con tempo record – FOTO

Si è conclusa la suggestiva gara andata in scena ad Amalfi, il “Trail delle Ferriere”. L’Antica Repubblica Marinara è diventata nuovamente teatro della tappa del Circuito Trail Campania ospitando una competizione di corsa in montagna e su sentieri sterrati che grazie ai suoi unici paesaggi, ogni anno attira centinaia di sportivi e che è giunta alla sua seconda edizione.

Ricordiamo che il Trail delle Ferriere, promosso dalla Asd Aequa Trail Running in collaborazione con la Amalfi Coast Sports & More e con il patrocino del Comune di Amalfi, prende il nome da uno dei punti più suggestivi e caratteristici che attraversa: la Valle delle Ferriere, un gioiello naturalistico nascosto che tra le cascate del rio Canneto e i resti degli antichi mulini offre passaggi di rara bellezza.

Tra gli oltre 300 partecipanti, ha avuto la meglio Leonardo Mansi, primo con il tempo record di 1 ora, 30 minuti e 17 secondi; secondo, invece, Carmine Amendola con 1 ora, 34 minuti e 53 secondi e terzo classificato Giovanni Tolino con 1 ora, 36 minuti e 35 secondi. Primo tra gli m35 Emmanuele Criscuolo; mentre primo per la categoria m40 Domenico Errichiello. Primo per la categoria m55 Giuliano Ruocco. Prima donna al traguardo Annalisa Cretella.

Queste le parole di Francesco De Riso, delegato allo sport: “Ad Amalfi abbiamo vissuto una intensa ed appassionante giornata di sport. È andato tutto per il meglio, e per questo voglio vivamente ringraziare tutti gli organizzatori, gli sponsor le associazioni, i volontari, gli addetti alla gara e quanti non si sono risparmiati, lavorando per giorni, per far sì che il Trail delle Ferriere fosse, come è stato, una bella competizione ben organizzata, da ricordare a lungo. Amalfi ora aspetta il Circuito Trail Campania per la gara di chiusura, il Rupert’s Trail – Urban Night Race, in programma il prossimo 14 dicembre”.

Clicca qui per la classifica completa: