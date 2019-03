Amalfi Coast una maglietta contro il traffico. Ecco l’idea di Positanonews

Amalfi Coast no al traffico, lo diciamo con una maglietta. Positanonews lancia il logo della maglietta cercando di sdrammatizzare anche lo scontro con le categorie, il problema dell’ingorgo sulla S.S. 163 c’è e si vede e si sente, mentre la petizione ha superato la cifra record per il territorio di 8 mila firme , e dal Prefetto di Salerno e alla Regione Campania a Napoli si cercano soluzioni , Giancarlo Irace da Praiano per Positanonews lancia la proposta contro il traffico in Costiera amalfitana .

“Stimolato dalla recente sottoscrizione, vorrei suggerire l’idea, e vorrei che Positano News ne diventasse interprete, perchè si realizzi una maglietta che, con un logo sintetico, significhi la necessità di disciplinare l’ingresso ed il traffico nel nostro territorio. La maglietta, distribuita anche dalle strutture ricettive alberghiere agli ospiti insieme ad un depliant esplicativo del suo significato, potrebbe anche rappresentare una denuncia dell’indifferenza da parte di quelle autorità che questa esigenza dovrebbero interpretare.

Coinvolgere soprattutto gli ospiti della Divina, anticipandone le difficoltà, è anche un modo per renderli partecipi della causa comune, prevenendone la critica nei confronti delle difficoltà di accoglienza locali. La pubblicità su di un concorso per l’elaborazione dello stesso logo potrebbe di per sè realizzare, e fortificare, il fronte di quanti credono che il “nostro” territorio debba essere protetto, fino alle estreme conseguenze di una apertura controllata (leggasi chiusura).

Per meglio significare la mia idea allego una possibile indicazione grafica che potrebbe anche sovrapporsi ad un’immagine stilizzata della costa”