Amalfi . Auguri a Nicola e Nica per i 50 anni di matrimonio. Simbolo con la Preferita e Radio Costiera Amalfitana per noi di Positanonews . Mezzo secolo insieme per Nicola Acampora e Nina Camera .

Ieri sera in cattedrale con i figli Raffaele e Antonella, nipoti, familiari e amici con una festa che è continuata all’ Hotel La Bussola col cantante Lello Marino

Per noi di Positano News Nicola “La Preferita” , dal ristorante di famiglia sulla strada dopo Praiano e il bivio di Agerola, ma sopratutto il fondatore nel 1977 di R.C.A. Radio Costiera Amalfitana conosciuta anche come “Radio Divina fm”. Tanti auguri da Positanonews e da me personalmente che, grazie a te, ha trascorso le sue giornate da bambino malato coi tuoi giochi alla radio, una compagnia che mi ha aiutato a crescere e studiare, forse anche ad appassionarmi alla comunicazione. Grazie ancora .