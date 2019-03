Amalfi. Auguri al neo dottore in legge Francesco D’Amato, laureato con il massimo dei voti e la lode

Amalfi. Francesco D’Amato oggi, presso l’Università degli Studi di Salerno, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza con 110 e lode. Un bellissimo risultato che premia il suo percorso di studi e che sicuramente gli apre uno splendido futuro lavorativo. Facciamo i nostri più sinceri auguri a Francesco per il traguardo raggiunto, grazie anche al sostegno dei genitori Salvatore e Giusy, entrambi docenti presso l’Istituto Superiore “Marini – Gioia” di Amalfi Con una tesi in materia di Diritto Penale, Francesco D’Amato di Amalfi ha conseguito oggi presso l’Università degli studi di Salerno, con il massimo dei voti, la laurea magistrale Giurisprudenza.