Sono aperte le iscrizioni per il Trail delle Ferriere, seconda tappa del Circuito Trail Campania in programma ad Amalfi domenica 31 marzo 2019. Per partecipare alla competizione basta andare sul sito http://www.trailcampania.it/ events/amalfi-trail-delle- ferriere-31-3-2019/ e compilare il form di iscrizione.

Le iscrizioni sono possibili fino al 28 marzo, o fino al raggiungimento di 250 adesioni. Per questa competizione si attendono come da consuetudine numerosi runner, dato che le è stato riconosciuto per le passate edizioni il record di partecipanti per il Circuito Trail Campania su singola distanza con oltre 300 iscritti.

Il Trail delle Ferriere, organizzato da Asd Aequa Trail Running, promotrice del circuito, e dalla Asd Amalfi Coast Sport & More col patrocinio del Comune di Amalfi, è dunque una delle tappe più accorsate della regione. La partenza è alle 9.30 dalla bellissima piazza Duomo, col percorso che per 16 km si inerpica su per i caratteristici terrazzamenti dei limoneti e poi attraversa, costeggiando torrenti, cascate e antichi mulini, l’area di riserva integrale della Valle delle Ferriere, che dà il nome alla competizione per un omaggio alla sua bellezza incontaminata. Il dislivello è di 930 metri, tra scale, sentieri, salite, creste con paesaggi mozzafiato.

Anche per il 2019 Amalfi ospita ben due tappe del Circuito Trail Campania, confermando la sua posizione di rilevanza nel panorama del trail. La seconda tappa è quella del Rupert’s Trail, che si conferma Urban Night Race. Una competizione unica in Campania, connotata dai colori della solidarietà visto che è un evento di beneficenza, che durante la notte attraversa i borghi e il corollario montano di Amalfi lungo un percorso di sicuro valore tecnico, che si sposa ad una suggestività unica.