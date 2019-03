Sarà inaugurata giovedì 7 marzo ad Amalfi la palestra della Marina Grande, chiusa da più di un anno per consentire di lavori di ristrutturazione.La palestra sarà ora riconsegnata alla Città di Amalfi, alla presenza del presidente della Federazione Italiana di Canottaggio Giuseppe Abbagnale. L’appuntamento è per le ore 18.00 di giovedì 7 marzo al Salone Morelli. Qui ci saranno i saluti del sindaco di Amalfi Daniele Milano, del consigliere delegato allo sport Francesco De Riso e del presidente della Federazione Giuseppe Abbagnale, già consegnato alla leggenda dello sport per il suo palmares da canottiere.