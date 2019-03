Alzheimer Art Café – incontri a sostegno dei caregiver

Il progetto nasce dalla volontà dell’Asl Napoli3 Sud, distretto 34 di Portici, per fronteggiare lo stress, la solitudine e il disagio che sovente colpiscono i caregiver, ovvero tutte quelle persone che si occupano di assistere un paziente con demenza, in particolare quelli colpiti da Sindrome di Alzheimer. Tale progetto scaturisce dalla collaborazione delle cooperative, Nuova SAIR, Consorzio Confini e Consorzio Gesco, che svolgono i servizi di outsourcing socio-educativi ed assistenziali presso la Residenza Sanitaria Assistita Piazzale Gradoni di Portici ed I Vesuviani, Organizzazione di Volontariato da anni impegnata in politiche innovative di assistenza e supporto ai familiari delle persone ammalate di Alzheimer.

Alzheimer Art Café, organizzato in otto incontri pomeridiani di due ore ciascuno (16-18), si svolgerà a cadenza quindicinale presso il Polo Geriatrico del Distretto 34 di Portici in Piazzale Gradoni 26. L’iniziativa si articolerà in una parte divulgativa riguardante le problematiche tecniche, psicologiche, educative ed assistenziali, mentre nella seconda parte il laboratorio esperienziale, condotto da un arteterapeuta, favorirà una più autentica consapevolezza dell’essere curanti esplorando gli scenari emotivi e relazionali legati a chi si prende cura dell’altro (caregiving). Le figure coinvolte affronteranno le problematiche assistenziali, sociali riabilitative e psicologiche riguardo a pazienti affetti da demenze.

Lo scopo complessivo di questo progetto, – il primo di una serie di iniziative tese a sostenere i familiari – è quello di accogliere delle persone in uno spazio che sia al tempo stesso istituzionale e accogliente in grado di creare un’atmosfera gradevole e conviviale in cui le persone possano sentirsi accolte e stimolate verso una cultura dell’aiuto, del dialogo e della cultura del “noi ci siamo”.

Durante gli incontri, in un piacevole clima fatto di persone e non di social, i partecipanti avranno modo di degustare un delizioso coffee break offerto due farmacie.