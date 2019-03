Sempre più numerosi questi batuffoli che compaiono sugli alberi di pino della costa d’Amalfi, all’apparenza ingenui, ma nascondono pericolose insidie. Si tratta precisamente dell’accantonamento di Pinus pinaster visibile dalla SS 163 intersezione via Scaricaturo. Questo pugno di ovatta contiene nel suo interno un bruco divoratore e pericoloso per gli uomini e per gli animali per la peluria urticante che lo ricopre.