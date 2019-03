Albano e Romina credono Ylenia ancora viva . Con lei tornerebbero a sposarsi? E la Lecciso? La coppia più amata del panorama musicale italiano rivive il dramma di venticinque anni fa. Al Bano Carrisi e Romina Power hanno perso la loro primogenita Ylenia Carrisi nel dicembre del 1993. Da allora non si è saputo più nulla di lei, e l’ultimo drammatico avvistamento ci fu un mese dopo, nel gennaio 1994. La ragazza si era recata a New Orleans per un viaggio in solitario, dove l’estate prima aveva conosciuto l’artista di strada e suo presunto amante Alexander Masakela. I due hanno passato gli ultimi momenti della ragazza insieme, prima che scomparisse nel nulla. Il ragazzo fu l’unico ad essere accusato e poi scagionato successivamente.

Una drammatica scomparsa

La vicenda resta tutt’oggi avvolta nel mistero, in quanto Ylenia non è mai più stata ritrovata. Alcuni affermerebbero che si è trattato di suicidio, come aveva raccontato un testimone che aveva visto una ragazza identica a lei gettarsi nel fiume Mississippi. Secondo altre fonti, la ragazza sarebbe viva tanto da dichiararne degli avvistamenti. Recentemente, la coppia ha partecipato congiunta al programma Chi l’ha visto? di Rai Tre. Il programma condotto da Federica Sciarelli è, infatti, dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca, alcuni dei quali hanno fatto la storia della cronaca nera.

Il ritrovamento

Molti pensano che se la ritrovassero i due si risposerebbero, di nuovo matrimonio se ne parla ancora ed i fans lo sognano, anche se la Lecciso non perde occasioni per fare frecciate intanto Albano e Romina saranno nuovamente nonni fra poco…