Agropoli. Diventa virale la foto della luce del sole che, attraverso le nubi, disegna nel cielo la figura di Gesù

Agropoli. Una foto scattata da Alfredo Lo Brutto ha immortalato dei fasci di luce che attraversano le nuvole e che sembrano formare una figura che ricorda fortemente quella di Gesù. La foto è stata scattata in piazza Sanseverino verso le 17.30. L’autore dello scatto l’ha pubblicato sul suo profilo Facebook con il titolo «Il Cristo di luce sul mare di Agropoli» ed in pochissimo tempo l’immagine è stata condivisa sui social ed è diventata virale. In molti dichiarano di vedere chiaramente la sagoma di Gesù con le braccia aperte, in quello che ricorda un gesto benedicente. Ovviamente ci saranno anche tantissime persone che vedranno in quella foto solo delle luci e delle nuvole, ma oramai ad Agropoli non si parla altro della famosa “apparizione”.