Agerola si prepara alla grande per la stagione turistica, completati anche i lavori di restyling al Parco Corona

Agerola è sempre più meta di turisti che decidono di trascorrere qualche giorno di relax e tranquillità ed il Comune sta mettendo a punto una serie di iniziative e di interventi finalizzati al miglioramento delle strutture e dei servizi offerti. Tra questi anche il restyling di uno dei fiori all’occhiello di Agerola. Stiamo parlando del Parco Corona, un patrimonio naturalistico di grande importanza che offre un panorama sulla costiera amalfitana da lasciare chiunque senza fiato. I lavori di restyling sono terminati proprio nei giorni scorsi e sono consistiti nella pulizia e bonifica del tratto ricadente nella frazione Bomerano oltre alla collocazione di nuove panchine lungo il percorso. L’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Luca Mascolo ha in programma ulteriori interventi per il suo comune e che riguarderanno il Sentiero degli Dei, percorso ogni anno da migliaia di escursionisti e famoso in tutto il mondo per la bellezza del paesaggio che è in grado di offrire. Insomma, Agerola è oramai a tutti gli effetti al pari degli altri paesi della costiera amalfitana e punta sempre più a migliorare per offrire il massimo a tutti coloro che la sceglieranno come luogo delle proprie vacanze.