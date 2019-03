Agerola: Pronta la candidatura di Massimiliano Cuomo alle regionali

Tramite alcune fonti, pare proprio che la sua candidatura in Regione sia ufficiale al 99.99%, salvo imprevisti.

Dopo il piccolo appunto su Michele Pisacane, sulle presunte voci che l’ex deputato possa fare il suo ingresso nelle truppe leghiste di Salvini, a dare la conferma della sua candidatura alle regionali con il partito salviniano è Massimiliano Cuomo.

Come avevamo già scritto qualche giorno fa, Cuomo, potrebbe anche essere uno fra due nomi della Lega agerolase a candidarsi come sindaco alle prossime amministrative di Agerola, assieme a Catello di Capua ed è chiaro che un eventuale schieramento alla Lega di Pisacane, andrebbero a rimescolare le carte anche in questo campo politico.