Agerola: Primi accordi per le Europee. Pisacane strizza l’occhio alla Lega

Da qualche giorno, circola con insistenza una voce che l’ex deputato Michele Pisacane possa fare il suo ingresso nelle truppe leghiste di Salvini.

Ovviamente al momento si tratta solo di contatti e approcci preliminari, ma nelle prossime settimane il rapporto potrebbe intensificarsi, soprattutto in vista delle Europee.

Se il passaggio andasse in porto, le Europee potrebbero essere viste come una sorta di test in vista delle Regionali del 2020 a cui Pisacane potrebbe ambire.

A fine 2018, non a casa, l’ex deputato ha fondato un nuovo movimento politico “Popol, Idea e Libertà”, che potrebbe essere fagocito dal Carroccio e questa novità politica potrebbe rivoluzionarre anche lo schema di Agerola di chi, oggi, si pone all’amministrazione in carica, guidata dal sindaco del PD Luca Mascolo.

Infatti, da qualche tempo, gli anti “Mascolo” si stanno organizzando con delle iniziative sul territorio e mediante la fondazione di alcuni blog politici, o almeno questo è quello che sostengono i gruppi di maggioranza.

In prima fila ci sarebbero Catello di Capua e Massimiliano Cuomo, il leader della Lega agerolese: tra questi due nomi, infatti, potrebbe emergere il prossimo candidato sindaco ed è chiaro che un eventuale schieramento alla Lega di Pisacane, andrebbero a rimescolare le carte anche in questo campo politico.

Un gruppo di minoranza che, nelle scorse settimane, è stato al centro di forti discussioni anche per la questione del turn-over, sollevata da Silvio Imperati, primo tra i non eletti, e fedelissimo proprio di Pisacane ad Agerola.