Anteprima . Agerola, Positano in Costiera Amalfitana. Laura Placenti , giornalista Rai di Linea Blu, è arrivata in Costa D’Amalfi, nello specifico nel famosissimo Sentieri Degli Dei, dove ieri hanno girato una puntata speciale di Linea Blu, guidati dal grande esperti Michele Inserra con gli interventi di Antonio Milo, il pastore nella foto.

Laura , che abbiamo conosciuto all’ Hotel Convento di Amalfi, in una splendida serata tenuta per l’inaugurazione della stagione 2019 con lo chef Giunta, ha molto apprezzato la passeggiata che ha proseguito fin quasi a Praiano, dopo Bomerano, per poi tornare indietro. Lei e la sua troupe televisiva, ritornerà in zona il 5 aprile per nuove riprese ed il servizio andrà in onda poco prima di Pasqua.

Laurea in Sociologia, Master in ufficio stampa per il cinema e la televisione a Roma. Giornalista pubblicista dal 2010. Redattore Tv Show (Rai uno). Mi sono sempre battuta per la tutela e la difesa dei diritti umani e ambientali. “Sono amante degli animali, della moda, musica, spettacolo e tutto ciò che riguarda il mondo dell’intrattenimento e non solo. La mia curiosità mi porta a sconfinare e a mettermi in gioco in nuove sfide. Il mio lavoro mi porta a viaggiare e a visitare le coste italiane, dunque il mare è il protagonista dei miei servizi televisivi. ”

Un viaggio nella nostra bellissima ed unica terra raccontato in un servizio della Rai noh poteva avere persona migliore. Complimenti da Positanonews