Agerola, Positano in Costiera Amalfitana. Laura Piacente, giornalista Rai di Linea Blu, è arrivata in Costa D’Amalfi, nello specifico nel famosissimo Sentieri Degli Dei, dove ieri hanno girato una puntata speciale di Linea Blu, guidati dal grande esperti Michele Inserra con gli interventi di Antonio Milo, il pastore nella foto.

Laura e la sua troupe televisiva, ritornerà in zona il 5 aprile per nuove riprese ed il servizio andrà in onda poco prima di Pasqua.

Un viaggio nella nostra bellissima ed unica terra raccontato in un servizio della Rai.