Agerola-Pimonte, sentiamo il comandante Casanova: situazione critica per i mezzi pesanti

Positanonews ha sentito il Comandante dei Vigili Urbani di Agerola, Gregorio Casanova, riguardo la viabilità sul senso unico alternato sull’ex366 che da Pimonte conduce a Castellammare di Stabia.

Il comandante Casanova ci informa che la situazione è critica soprattutto per il divieto di percorribilità per i mezzi pesanti: a soffrire i disagi dopo il crollo della frana sono soprattutto le aziende caseari. La difficoltà principale consiste nel fatto che possono transitare solo mezzi al di sotto delle 7 tonnellate, costringendo quindi le aziende ad effettuare più trasporti per un solo carico.