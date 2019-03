Agerola-Pimonte. Continua la discarica a cielo aperto sulla provinciale 366, i cittadini sono stanchi

Agerola-Pimonte. Ritorna un vecchio problema in realtà mai risolto, quello dell’abbandono indiscriminato di rifiuti sulla provinciale 366. Ad essere “arredato” con sacchetti della spazzatura e rifiuti di ogni genere (molti anche ingombranti) è sempre lo stesso punto. Si tratta di un’area nel territorio di Pimonte, in via Resicco, poco dopo la zona delle frane di febbraio ed il semaforo che attualmente regolamenta il traffico. Solitamente la spazzatura compare come per magia nei fine settimana e viene abbandonata durante la notte, in modo da evitare di essere scoperti. Lo spettacolo che si è al sorgere del sole è indecoroso per le tante persone che ogni giorno transitano in quel tratto e gettando nella disperazione i cittadini, oramai stanchi di dover sopportare questi comportamenti incivili. E’ per questo che hanno deciso di dire basta chiedendo un intervento delle autorità preposte per porre fine a questa pessima abitudine che getta la strada in uno stato di degrado ed abbandono che a nessuno farebbe piacere vedere. Si spera che vengano al più presto adottati dei provvedimenti magari anche posizionando delle telecamere di videosorveglianza in modo da identificare i trasgressori e costituire un deterrente a simili comportamenti.