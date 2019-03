Agerola: Grande successo della Misericordia di Agerola, ancora una volta nel sociale

Grande successo della Misericordia di Agerola per quanto riguarda le prestazioni per i diabetici, che ancora una volta ha preso a cuore il sociale ed ha deciso di non lasciare sole le famiglie a gestire le disabilità o le patologie dei propri bambini.

Se pur abbiamo un sistema sanitario sulla carta tra i più equi del mondo sentiamo troppo spesso parlare di assenze croniche da parte delle scuole, delle istituzioni e delle ASL.

Adesso però, grazie a un corso organizzato dalla Misericordia di Agerola, in collaborazione con i dottori Gambardella e Mandara e del preside dell’istituto comprensivo di Agerola, tanti fra insegnanti, personale vario e familiari assistono bambini con patologie diabetiche hanno potuto apprendere un percorso formativo in grado di mettere in sicurezza i bambini e la loro salute. Al di là dell’importanza fondamentale per tutti noi di conoscere dinamiche e regole per la migliore assistenza, soprattutto ai bambini, questo corso rappresenta una vittoria del concetto di condivisione e compartecipazione tra scuola, associazioni, famiglia ed esperti.

Complimenti per la bellissima iniziativa. Un esempio ed un’ispirazione per tutti.