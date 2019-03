Agerola. Dal prossimo aprile nuova ordinanza per la raccolta differenziata, ecco gli orari ed il calendario per lo smaltimento

Agerola. Dal prossimo aprile e fino al 26 ottobre sarà in vigore la nuova ordinanza che regolamento il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta che prevede un cambio di orario per il deposito e la raccolta. I rifiuti andranno depositati all’esterno delle abitazioni dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta fino alle 6.00 del giorno successivo, ora in cui inizierà la raccolta dei rifiuti. Per il periodo primavera-estate verrà osservato il seguente calendario: lunedì umido, martedì vetro, mercoledì carta e cartone, giovedì multimateriale, venerdì umido e sabato indifferenziato. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti obbligatoriamente in buste biodegradabili o riposte in contenitori antirandagismo. Il sindaco Luca Mascolo pochi giorni fa ha ordinato il divieto di utilizzare buste nere per la spazzatura invitando i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali dove è possibile ritirare il kit di buste colorate per la raccolta differenziata, recante il codice a barre che permette di risalire ad eventuali trasgressori. L’obbligo è quello di “conferire esclusivamente ed unicamente in essi le varie tipologie di rifiuti differenziati, come indicato sugli stessi”. Il sacchetto giallo dovrà essere utilizzato per la plastica e i metalli (multimateriale); il sacchetto azzurro per la carta, cartone e cartoncino; il sacchetto grigio per i rifiuti indifferenziati; il sacchetto biodegradabile per la frazione organica umida. Il kit di buste per la raccolta differenziata può essere ritirato da ogni singola utenza, munita di tessera sanitaria recante il codice fiscale, presso il distributore automatico posizionato nell’atrio della casa comunale.