Agerola, il Comune dà in affidamento la gestione del centro sportivo “Pinetamare”

Il Comune di Agerola ha deciso di affidare la gestione del centro sportivo “Pinetamare” ad una unica ditta. Dopo ben 25 anni, il centro della frazione di San Lazzaro, comprendente campo da calcio e da tennis, saranno affidate alla ditta “Massa Lubrense Nuoto ssd SRL”, ovvero la stessa che gestisce il palazzetto “Palacriscuolo” a Campora. La ditta pagherà circa 8000 euro l’anno.

A renderlo noto è stato proprio il comune di Agerola tramite un comunicato sull’albo pretorio. L’affidamento è partito lo scorso primo marzo. Come sappiamo, attualmente l’impianto risulta chiuso, sarà la nuova proprietà a dover rendere la struttura agibile in tutti i sensi. Difatti, quello di San Lazzaro, risulta l’unico campo di tennis presente ad Agerola e la notizia di una sua prossima apertura sicuramente farà felici gli amanti di questo sport. L’affidamento, comunque sia, è fino all’anno prossimo: nel 2020 ci sarà una nuova gara, un bando, e resta da capire se la stessa ditta di Massa Lubrense si presenterà nuovamente per occuparsi della gestione del palazzetto.

Intanto, la vicenda relativa all’altro palazzetto, Alfonso Criscuolo, sembra essersi risolta con un lieto fine. A gennaio è stato persino inaugurato: “Soddisfatti ed emozionati nel vedere finalmente spalancate le porte di una struttura così importante per Agerola -recitava un volantino della minoranza – Ringraziamo le amministrazioni comunali Cuomo, Pisacane, Mascolo, per aver reso possibile tale risultato. Alla società Massa Lubrense nuoto SSD srl auguriamo buon lavoro e auspichiamo una proficua ed efficace gestione: Auguri Agerola”.