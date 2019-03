Ad Avanti un Altro Paolo Bonolis saluta la Costa d’Amalfi “Viva Amalfi, viva la Caravella!”

Ormai tutti sappiamo che a Paolo Bonolis la Costiera piace, ed anche tanto, visto che da ormai 20 anni, appena può, viene a farla visita con la famiglia.

Ieri durante la puntata di “Avanti un altro”, l’ormai noto gioco a premi che va in onda tutti i giorni su Canale 5, non è mancata l’occasione per salutare la sua amata Amalfi; infatti, in apertura della puntata durante i saluti, Bonolis non ha perso occasione per rivolgersi a tutti i suoi amici che vivono in Costiera Amalfitana aggiungendo poi “Evvia Amalfi, evviva la Caravella” ristorante stellato del suo carissimo amico Antonio Dipino, dove Paolo con la famiglia si appoggia spesso quando fa tappa in Costa d’Amalfi.

Un’ennesima testimonianza di affetto per la città e per quei luoghi cari sia a lui che alla moglie Sonia Bruganelli, che definì, tre anni fa, la Costiera “destinazione paradiso” con una didascalia di una foto postata su instagram insieme a Paolo.

La coppia anche lo scorso anno, a maggio, è ritornata ad Amalfi per un fugace soggiorno non è escluso che possa riaffacciarsi a breve. Già perché quello tra Bonolis e la città è un rapporto consolidato da anni, complice l’amicizia con Dipino.

Comunque sia ieri sera Paolo, dopo l’esordio della Sciabolatrice di Champagne, Paola Fiorentino, che col suo rito ha inaugurato venerdì scorso la prima puntata di Ciao Darwin 8, che tornerà in onda stasera con una nuova divertentissima puntata, è tornato a testimoniare in diretta tv tutto il suo affetto per la Costiera ed i suoi cittadini. E quel suo «Evviva Amalfi, evviva la Caravella» è sembrato essere una sorta “sto arrivando” e se così fosse, sarà, come sempre, un grande onore.