Accademia Calcio Sorrento, tre giovanissimi convocati con la Rappresentativa Campania

Tre giovanissimi regionali dell’Accademia Calcio Sorrento sono stati convocati dalla Rappresentativa regionale, allenata da Pasquale Cerrato. Si tratta di Mariano Morrone, Alessio Minetti e Mattia Giordano, tutti classe 2004, che martedì hanno disputato un’amichevole con la Rappresentativa Campania Under 15. “Una gratificazione enorme per i tre ragazzi, – si legge nella nota dell’Accademia Calcio Sorrento – i quali si stanno pian piano affermando all’interno del panorama calcistico regionale. Step by step, dal Campo Italia al confronto con i migliori talenti delle nostre zone, immaginando già palcoscenici di rilievo. Alla perseveranza, nulla è precluso. Restando in tema: a Carnevale, ogni sogno vale!”