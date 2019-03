ABUSIVI E FAVORI Salerno, la sosta a scrocco? Roba da comunali Molti esibiscono tagliandi di vari uffici, altri permessi per i consiglieri scaduti

SALERNO – Basta un foglietto, un pezzo di carta confezionato con più o meno attenzione, senza che abbia per forza le parvenze di un permesso ufficialmente detenuto per sostare nella centralissima piazza Amendola. È come se determinate categorie, in cima alcuni dipendenti comunali, avessero una sorta di parcheggio diventato privato di fatto. Tanto che, affacciandosi a guardare i parabrezza, viene da domandarsi dove siano le auto dei cittadini, considerando che quello tra i palazzi della Prefettura e del Comune sarebbe un’area di sosta a disposizione di tutti.

Eleonora Tedesco LA CITTA