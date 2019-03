Angri in festa per la promozione in Serie B di Ginnastica Ritmica

Sembrava impossibile quanto accaduto nella terza e decisiva prova del Campionato interregionale Sud di Serie C ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia svoltasi al Palasele di Eboli (SA).

La società Evoluzione Danza Angri, di Colomba Cavaliere, è riuscita in una clamorosa rimonta nei confronti della Kines di Catanzaro che, dopo la prima prova, aveva ben 7 punti di vantaggio sul club campano. Una piccola rimonta parziale c’era già stata nella 2^ prova ma il vero capolavoro le ragazze di Angri l’hanno compiuto nella prova finale. Zhenina Trashlieva, Marilena Caiazzo, Annunziata Orlando e Alessia Surricchio, guidate in pedana da Rositsa Ivanova, hanno letteralmente surclassato le forti avversarie calabresi infliggendo loro un pesantissimo distacco, punti 65,10 contro 57,15, aggiudicandosi il campionato e conquistando la contesissima promozione al Campionato Nazionale di Serie B 2020, con 2 punti di vantaggio (184,80 – 182,85). Mai dire mai, non è mai stato così vero come in questa circostanza, in cui la sorte sembrava già segnata, merito delle ragazze e della società che hanno sempre creduto nella rimonta e non hanno mai mollato. Un risultato, questo, che va ben oltre l’ambito sportivo, il coronamento di un sogno, la ricompensa a tanti sacrifici, il riscontro che il lavoro paga sempre e la conferma che la passione può aiutare a superare ogni difficoltà.

Ulteriori soddisfazioni per la ginnastica campana presieduta da Aldo Castaldo arrivano dall’Arbostella 89 Salerno di Rosaria Fiumara che ha ribadito al Palasele il 3° gradino del podio della 2^prova alle spalle della Kines. Adriana D’Alessandro, Ludovica Toraldo e Serena Labrocca testimoniano i progressi della regione che, sotto la guida della direttrice tecnica Liliana Leone, vede un sempre più ampio coinvolgimento di società, allenatrici e ginnaste, in attività addestrative, di confronto e di aggiornamento.

Seguono in classifica generale : Anfra Sport Quarto di Valeria Artiano (6), Ginnastica Sorrento di Pia Cuomo (8), D&G Metelliana Cava dè Tirreni di Daniela Iantorno (9), Juvenilia Cava dè Tirreni di Raffaella Cammarota (11), Poseidon Salerno di Daniela Rinaldi (12), Gymacademy Ritmica Sorrento di Federica Gaudenzi, (13), Partenope Napoli di Daniela Della Bruna (14), Veseva Torre del Greco di Leonilde Balzano (15), Arkè Salerno di Costanza Sabetta, (17), Floros Salerno di Rosa Pierri (19). Soddisfazione per la prestigiosa promozione è stata espressa dal Consigliere regionale Salvatore Affinito.

Rosario Pitton