Il 9 aprile 2019 XXXI Coppa della Primavera

Quest’anno la XXXI Coppa della Primavera la mitica corsa che si svolgeva in costiera amalfitana sul tratto di strada Conca dei Marini, Furore, Agerola si svolgerà. a Battipaglia presso il Circuito Del Sele con una speciale edizione di SlalomXL per auto stradali e storiche. Info e dettagli presso Automobile Club Salerno ACI, su http://www.salerno.aci.it o via e-mail: sport@salerno.aci.it