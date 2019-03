Articolo di Maurizio Vitiello – Da Gay-Odin l’Ovo di Virgilio. Incontro con Jean-Noël Schifano, autore del “Dizionario appassionato di Napoli”.

Venerdì 29 marzo 2019, alle 16,30, in via Vetriera 12 – Napoli, Marisa del Vecchio Maglietta presenta la nuova sorpresa della storica fabbrica di cioccolato.

Un progetto in collaborazione con ilmondodisuk edizioni.

Incontro con lo scrittore Jean-Noël Schifano, che firmerà copie del suo “Dizionario appassionato di Napoli”.

L’Ovo di Virgilio è il simbolo di Napoli, nascosto all’interno del Castello sul mare, una leggenda che sopravvive nel tempo.

Lo troverete nella storica fabbrica di cioccolato Gay-Odin di via Vetriera, 12, venerdì 29 marzo 2019, alle 16,30: è l’ovo di cui parla lo scrittore Jean-Noël Schifano, cittadino onorario di Napoli e direttore, negli anni Novanta, dell’Istituto Francese di via Crispi (chiamato dai napoletani il Grénoble), in Dizionario appassionato di Napoli, un libro che racconta la città dalla A alla Z.

L’autore incontrerà il pubblico e firmerà copie del volume pubblicato grazie a un’operazione di crowdfunding, promossa da ilmondodisuk.

L’iniziativa sarà presentata da Marisa del Vecchio Maglietta, amministratore unico dell’azienda partenopea (con punti di vendita a Napoli, Roma e Milano)) insieme all’editrice Donatella Gallone.

Letture dell’attrice Anna Maria Ackermann.

Intervento musicale del chitarrista Franco Manuele.

GAY-ODIN E IL DIZIONARIO

Dalla voce Il Grénoble del Dizionario di Jean-Noël Schifano:

… Con lo stesso Mangoni, abbiamo creato un cioccolato da uno dei miei sponsor (l’Istituto era autogestito per più dell’80%), Gay-Odin, la più antica cioccolateria della Città, che fa arrivare i suoi semi di cacao dal Togo dov’è nato l’Angelo nero … Ebbene, noi abbiamo fatto il Vesuvio di cioccolato, un cioccolato adesso tipico nel mondo, e, come sintetizza il nostro architetto luculliano: «Cioccolato, lava, passioni stratificate, creme calde consolidate. Il legame tra cioccolatini e vulcani è più stretto di quanto sembri. Da cui l’idea di una linea di cioccolatini simili, nella forma e nel sapore, a dei famosi vulcani. Il primo della famiglia è il Vesuvio. Amaro all’esterno, amarissimo addirittura, come i popoli che ne abitano le pendici, come l’amaro realismo dell’ironia, che contiene una passione seducente, inebriante, magma indurito al rhum …».

L’illustrazione dell’invito è di Maria Carolina Siricio, tratta dal Dizionario.

Appuntamento da non mancare.

Maurizio Vitiello

Info e contatti:

Per partecipare all’evento si consiglia di prenotare al numero 081417843 o alla mail info@ilmondodisuk.com

Gay-Odin, via Vetriera,12 – Napoli

tel. 081417843

info@ilmondodisuk.com