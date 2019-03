La torta mimosa: la ricetta del dolce per la Festa della Donna

La torta mimosa è uno squisito dolce che si prepara ormai comunemente per compleanni e feste, ma che è particolarmente indicato in occasione della festa della donna poichè ricorda appunto il fiore che si regala in tale occasione.

La torta mimosa altro non è che un pan di Spagna farcito con crema pasticcera alleggerita con della panna montata, che molti erroneamente confondono con la crema chantilly. In realtà questa crema è chiamata crema diplomatica.

Rispetto alla ricetta originale nel ripieno sono state aggiunte fragole

Ingredienti

PER IL PAN DI SPAGNA

200 gr di farina200 gr di zucchero6 uovaRum o succo di arancia per la bagna

PER LA CREMA PASTICCERA

200 gr di latte intero50 gr di panna fresca da montare (35% di materia grassa)4 tuorli75 gr di zucchero semolato extrafino20 gr di amido di mais1 bacca di vanigliaqualche fragola (opzionale)gocce di cioccolato (opzionale)

PER LA PANNA MONTATA

500 ml di panna fresca