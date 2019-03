STUPRO DI GRUPPO BRACCATI DALLA POLIZIA I COLPEVOLI

S. GIORGIO A CREMANO

Notizia drammatica che sconvolge tutti e soprattutto la società civile. Una donna violentata dal branco in ascensore in pieno giorno in una stazione della vesuviana molto frequentata. Tre rgazzi bloccano la donna in ascensore e la violentano senza scrupoli. Dramma in un luogo pubblico con tanta gentre presente. Sconvolta la ragazza che chiede aiuto e viene soccorsa dai presenti accorsi in suo aiuto, prima dell’arrivo della polizia che sta facendo i rilievi e tutti gli accertamenti tecnico scientifici di rito. Con tante telcamere e le immagini registrate, speriamo che si possa risalire ai colpevoli in fuga,già braccati dalla polizia e dalle forze dell’ordine su tutto il territorio comunale.

Una donna di 24 anni è stata violentata da tre giovani nella stazione della ferrovia Circumvesuviana di S. Giorgio a Cremano (Napoli). La violenza è avvenuta nell’ascensore della Stazione. La giovane, che abita a Portici (Napoli) è stata trasportata all’Ospedale Villa Betania. Sul posto è intervenuta la Polizia, alla quale ha sporto denuncia. Gli agenti stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.