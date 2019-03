Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell’Acqua, un’occasione per evidenziare il grande lavoro dell’Azienda Gori

Domani, venerdì 22 marzo, si celebra la giornata mondiale dell’Acqua che venne istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993. Ogni anno viene scelto un tema e quest’anno sarà “Water for All”. In tale occasione l’Azienda Gori ha voluto mettere in risalto il grande lavoro quotidiano svolto da ben 846 uomini e donne grazie ai quali viene garantita la risorsa idrica ad una popolazione di circa un milione e mezzo di persone, presente nell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. E lo ha fatto attraverso un video pubblicato su Youtube e sul sito www.goriacqua.com, oltre che sui social. In Italia (ma anche in altri paesi europei) la percentuale di acqua che viene dispersa per colpa di retiche idriche obsolete è molto alta ma, nonostante questo, la Gori negli ultimi tre anni è riuscita a recuperare oltre otto miliardi di litri di acqua grazie alle azioni di riduzione delle perdite. Si tratta di un risultato molto importante che va ad affiancarsi agli investimenti effettuati nel triennio 2016-2018 per una somma pari ad euro 118.090.000, relativi ad opere di realizzazione, manutenzione e rifunzionalizzazione delle reti idriche e fognarie, degli impianti e dei depuratori. Interventi importanti che vanno ad affiancare quelli degli altri soggetti istituzionali preposti, con l’obiettivo di fornire un servizio sempre di maggiore qualità a tutte le tipologie d’utenza servite ogni giorno dalla Gori.