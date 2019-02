Voragine sotto ad un palazzo ad Afragola di Napoli . Non risultano al momento feriti. Il palazzo di via Gramsci numero 12 era fatiscente. Probabilmente a causa delle abbondanti piogge, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, si è creata una voragine alla base del palazzo, composto da piano terra e primo piano, che ne ha comportato il crollo. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del fuoco.

Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle 9.30 di stamattina. Via Gramsci si trova in pieno centro di Afragola, non distante dal Municipio. Sul posto si è recato il sindaco di Afragola, Claudio Grillo, insieme al vicesindaco Biagio Castaldo. Secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, al di sotto dell’edificio crollato, consistente in pianoterra e primo piano, è presente una cavità. Le abbondanti piogge di questi giorni potrebbero aver causato l’apertura della voragine. L’edificio veniva probabilmente utilizzato come riparo da senza fissa dimora. Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco, Carabinieri e agenti della Polizia municipale di Afragola, che confermano l’assenza di feriti.