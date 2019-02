Vittoria a sorpresa di Mahmood a Sanremo, commenti razzisti. Ma se lo avessero fatto vincere apposta per politica? vittoria a sorpresa di Mahmood al 69esimo Festival di Sanremo indigna anziché sorprendere. Boom di messaggi razzisti e xenofobi sui social network, con tanto di assurde richieste a Matteo Salvini di ridare “L’Italia agli italiani”. Eppure Mahmood è italiano al 100% e la sua vittoria arriva con merito e grande sacrificio. Sicuramente un grande artista, ma non bisogna liquidare tutti i commenti come “razzismo”, a leggere i commenti sotto gli articoli del Corriere della Sera della gente, qualcuno sembra avallare qualche sospetto, e se la vittoria fosse stata pilotata da PD o media che sono quasi tutti contro il Governo della Lega e M5S?