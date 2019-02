Visitare la costiera amalfitana in bassa stagione secondo la rivista “Forbes”. Ma noi vi invitiamo ad ammirarla tutto l’anno

La Costiera Amalfitana rappresenta una delle mete più ambite da tanti turisti italiani e stranieri desiderosi di ammirare le sue bellezze ed i suoi paesaggi unici. Ma l’entusiasmo spesso viene smorzato dai costi elevati legati ai periodi di alta stagione. La rivista statunitense “Forbes” ha dedicato un articolo all’argomento descrivendo le regole principali per poter organizzare una vacanza in costiera nei periodi di bassa stagione. Discorso che ovviamente può e deve essere esteso a tante altre mete turistiche che vedono il massimo afflusso di visitatori nei mesi caldi e che, invece, possono essere vissute a 360 gradi anche negli altri periodi dell’anno. Ovviamente il primo vantaggio è quello di poter usufruire di prezzi più contenuti e di poter ammirare la destinazione scelta senza l’affollamento caratteristico dei mesi estivi. Innanzitutto è basilare scegliere bene il mese in cui organizzare la propria vacanza. Il periodo ideale è quello compreso da novembre alle prime settimane di marzo perché oramai anche aprile ed ottobre, che una volta erano considerati mesi di bassa stagione, sono oramai vissuti al pari dei mesi di luglio ed agosto. Al contempo, per chi desidera visitare la costiera amalfitana, vengono sconsigliati i mesi di gennaio e febbraio poiché quasi la totalità delle strutture ricettive sono chiuse per poter eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per prepararsi alla grande riapertura. Quindi, secondo “Forbes”, i mesi per visitare la costiera amalfitana in bassa stagione si riducono a novembre e dicembre, oltre alle prime settimane di marzo. Noi, però, ci sentiamo di consigliare la bellezza del nostro territorio dodici mesi all’anno, perché ogni periodo ha il suo fascino. Non possiamo negare che la maggior parte degli alberghi e delle strutture ricettive siano chiusi nel periodo che va da novembre a marzo ma basterà informarsi prima di partire o alloggiare nei comuni limitrofi, come ad esempio la penisola sorrentina, per poi trascorrere delle bellissime giornate in costiera percorrendo pochi chilometri per godere di un paesaggio reso ancora più bello dalla tranquillità di questi periodi.