Vincenzo Vavuso militare -artista di Salerno ,salva due persone .

In genere è sui giornali per la sua arte e per il MARIC,ovvero il movimento di artisti che stanno cercando di realizzare la “Casa della Cultura”ad Accumoli.Vincenzo Vavuso sottufficiale dell’Esercito Italiano, è balzato agli onori della cronaca,in questi giorni, per aver tratto in salvo due persone,a Pellezzano,travolte da una frana con la loro auto,verificatasi sulla strada porta a Salerno, all’altezza di Coperchia di Pellezzano. A sventare il pericolo e a metterle in salvo dallo smottamento che stava per trascinarle con la loro auto, il sottufficiale dell’esercito, Vincenzo Vavuso,il quale si trovava a passare con la sua auto, ed ha ha visto le due persone in difficoltà , provvedendo subito a metterle in salvo ed allertando i soccorsi. Vavuso non vuole essere considerato un “eroe” ,come da molti sui social network viene definito:”Penso di aver fatto solo e soltanto il mio dovere. Sono attimi in cui bisogna agire senza esitare. L’importante è che oggi si racconta ,con gioia ,questa spiacevole storia e che le due persone siano a casa con i loro familiari.”

