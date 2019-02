Vincenzo Aiello presidente dall’ANCUPM in Lombardia. Doveva fare il comandante a Maiori, la riflessione di Gagliano

Maiori, Costiera amalfitana . Il tenente colonnello Dr Vincenzo Aiello è stato eletto Presidente della Delegazione ANCUPM – Lombardia, l’associazione dei comandanti di Polizia Municapali. Un prestigioso riconoscimento , per cui vanno gli auguri più sentiti dalla redazione di Positanonews, ma pubblichiamo anche una riflessione di Salvatore Gagliano che mette, molto giustamente, in rilievo una situazione deprecabile che si è verificata in Costa d’ Amalfi , come si verifica in altri luoghi della Campania, che porta lontano dal Sud le nostre migliori risorse.

Ennesima soddisfazione per un cittadino della Divina Costa. Di recente il tenente colonnello e Comandante dei Vigili di Cantù, Vincenzo Aiello, è stato eletto Presidente della Delegazione ANCUPM della Lombardia. L’ANCUPM è la più grande e longeva Associazione Nazionale di categoria. Il Tenente Colonnello Vincenzo Aiello,anni fa, pur essendo risultato vincitore di concorso di Comandante dei Vigili a Maiori, mai ha potuto svolgere tale lavoro professionale in costiera, perchè mai il risultato conseguito gli aveva consentito di essere regolarmente assunto. Ed allora anni fa decise si trasferì al Nord, e dopo anni di grandi sacrifici ecco che gli stessi sono stati premiati, con la soddisfazione di tale prestigiosa elezione a Presidente . Sull’argomento è intervenuto l’ex Sindaco di Praiano, e già Consigliere Regionale Salvatore Gagliano che ha dichiarato: Sono felice del riconoscimento riservato a Vincenzo Aiello, ragazzo di grandi capacità morali e professionali, che ben conosco da anni. E’ un peccato il dover considerare ancora una volta, che le migliori risorse del nostro sud, per avere dei giusti riconoscimenti pèrofessionali , devono emigrare al Nord o all’estero, dove essendoci ancora un rispetto della meritocrazia, riescono ad esprimere il meglio di se stessi. Complimenti a Vincenzo ed al Papà Luca Aiello, che per anni ha svolto il ruolo di Comandante dei Vigili al Comune di Praiano, sempre con diligenza ed elevate capacità professionali.