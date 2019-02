Villa Rufolo, continua il confronto con le guide turistiche e gli operatori del settore

La Direzione di Villa Rufolo continua il virtuoso percorso di formazione e confronto con gli operatori del settore turistico avviato negli anni scorsi, chiamando a raccolta tutti gli interessati per una nuova giornata di reciproco aggiornamento e scambio di idee sulle novità riguardanti il complesso monumentale.

La data scelta per l’incontro è martedì 26 febbraio presso l’Auditorium della villa alle ore 10 (l’incontro avrà una durata di circa 3 ore).

Nell’occasione saranno presentati i risultati di recenti studi e ricerche condotti in collaborazione con l’Università di Salerno e saranno forniti aggiornamenti sulle evoluzioni e le trasformazioni che hanno interessato e continuano ad interessare il monumento e la sua fruizione, come la realizzazione dei nuovi servizi igienici e i progetti in itinere di abbattimento delle barriere architettoniche.

Stante la limitatezza dei posti, si prega la massima tempestività nell’adesione, in quanto sarà data la possibilità di presenziare solo ai primi 100 richiedenti.

“Ormai quella dell’incontro di febbraio con le guide e gli operatori turistici è una piacevole tradizione che rinnoviamo con molto piacere anche quest’anno. In questi anni, dal dialogo continuo con i professionisti del settore, sono sempre venute fuori buone idee e consigli che hanno sicuramente migliorato l’esperienza di visita per i nostri ospiti. – sottolinea il direttore Secondo Amalfitano –Oggi la visita a Villa Rufolo è sicuramente molto diversa rispetto a quella di qualche anno fa e cambierà ancora con l’abbattimento di alcune barriere architettoniche e con la realizzazione di nuovi servizi. Confrontarsi continuamente con chi ogni giorni vive la Villa è per noi indispensabile. Sicuramente anche da questo incontro verranno fuori suggerimenti e proposte per proseguire in questo percorso di crescita”.

Gli interessati potranno compilare e inoltrare direttamente il prima possibile a segreteria@villarufolo.it l’allegato modello di domanda, scaricabile anche dal sito www.villarufolo.it. Sarà cura della Direzione di Villa Rufolo dare conferma di ammissione ai partecipanti a mezzo mail.

Per info sull’iniziativa: segreteria@villarufolo.it Tel. 089 857621