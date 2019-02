Vietri, Costiera Amalfitana. I cittadini ci segnalano i parcheggi in sosta vietata sui posti disabili di autovetture senza l’apposito cartellino nei pressi del comando di Polizia Municipale.

La cittadinanza è stanca di questi scempi per questo si è affidata a Positanonews per un appello, affiché i vigili urbani compiano il loro lavoro e che questi “maleducati vengano severamente puniti”, come ci scrivono i cari lettori vietresi.