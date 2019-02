Vietri sul Mare e Cetara, Carabinieri segnalano tentativi di truffa ad anziani

I nostri anziani continuano ad essere le vittime preferite di truffatori, ed un metodo ricorrente utilizzato da questi malintenzionati è quello di fingersi corrieri, per consegnare pacchi ordinati da presunti nipoti, per incassare ingenti somme di denaro. Tale pratica è stata adottata in questi giorni anche a Vietri sul Mare e Cetara, ma in passato si sono segnalate anche casi in altre località della Costiera Amalfitana: i Carabinieri avvisano di tale pericolo e di prestare molta attenzione, istruendo i nostri nonnini a diffidare di tali finiti corrieri.