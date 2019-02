A Vietri sul Mare e Cetara ancora truffe agli anziani, il vecchio trucco del finto corriere

Vietri sul Mare e Cetara. Ancora tentativi di truffa ai danni degli anziani, vittime deboli e quindi facili prede dei malintenzionati. A segnalare quanto sta accadendo in costiera amalfitana, nei paesi di Vietri sul Mare e Cetara, è proprio l’Arma dei Carabinieri che invita a prestare la massima attenzione poiché ci sarebbero dei finti corrieri che si presentano al domicilio delle persone anziane con la scusa di dover consegnare un pacco per un nipote e chiedendo, ovviamente, dei soldi. Quello del finto corriere è un trucco vecchissimo ma che, purtroppo, miete sempre delle vittime fra le persone di una certa età che, in buona fede, si fanno consegnare la merce pagando quanto richiesto per poi accorgersi troppo tardi di essere state truffate. E’ importante invitare tutte le persone anziane e sole a prestare la massima attenzione, evitando in primo luogo di aprire a persone sconosciute (anche se mostrano cartellini che possono essere facilmente falsificati) e, soprattutto, di non consegnare mai dei soldi ma telefonare immediatamente ad un proprio parente o avvisare le forze dell’ordine.