Vico Equense. “Il contributo che la Città di Vico Equense ha dato per la depurazione, e un mare pulito, è elevatissimo”. Queste le parole del Sindaco Andrea Buonocore che, questa mattina, ha incontrato i vertici GORI. Un dialogo con l’amministrazione comunale, per instaurare fattivi rapporti di collaborazione per la realizzazione di interventi strutturali.

Questo lo spirito dell’appuntamento, che ha messo attorno a un tavolo, il primo cittadino, il presidente della GORI Michele Di Natale, l’amministratore delegato dell’Azienda Giovanni Paolo Marati, il vice sindaco Franco Lombardi, gli Assessori ai lavori pubblici e all’urbanistica Gennaro Cinque e Angelo Castellano, e i responsabili dell’area tecnica dell’Ente comunale e dell’azienda idrica.

Oggetto del colloquio tecnico, una verifica a 360 gradi sulle attività intraprese da GORI per trovare soluzioni adeguate alle problematiche legate al sistema idrico-fognario. Attenzione rivolta anche al depuratore di Punta Gradelle, e alle opere ad esso collegate. In particolare i collegamenti della rete fognaria cittadina con l’impianto di depurazione. “Il Comune – conclude il Sindaco Buonocore – conferma la sua collaborazione con GORI, per avere una rete idrica e fognaria capillare sul territorio”.

Peppe D’Esposito